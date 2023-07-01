جنرال أمريكي يعلق على إمكانية إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

(CNN)-- قال رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، الجمعة، إن بلاده "تفكر منذ فترة طويلة" في إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا.

وأضاف الجنرال مارك ميلي، خلال لقاء في نادي الصحافة بواشنطن: "لقد كنا نفكر في إرسال الذخائر العنقودية منذ فترة طويلة، وقد طلبها الأوكرانيون، وقدمت دول أوروبية أخرى بعضها، والروس يستخدمون تلك الذخائر"، وتابع: "عملية اتخاذ القرار مستمرة، لا أعرف القرار حتى الآن".

كانت شبكة CNN ذكرت، الخميس، وفقا لعدة مصادر، أن الإدارة الأمريكية تدرس الموافقة على إرسال الذخائر العنقودية المثيرة للجدل إلى أوكرانيا.

وقال مسؤولون، لـCNN، إنه من المتوقع صدور قرار نهائي قريبا من البيت الأبيض، وأنه في حالة الموافقة، يمكن إدراج الذخائر في حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن خلال الشهر المقبل.

وعن الهجوم المضاد الأوكراني، قال الجنرال مارك ميلي إنه في حين أن الهجوم "يسير أبطأ مما توقعه الناس، إلا أن ذلك جزء من طبيعة الحرب"، وأكد أن الهجوم المضاد "يتقدم بثبات"، وأن أوكرانيا "تقاتل من أجل حياتها".