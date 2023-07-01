الصين: انفجار مصنع كيماويات يرسل سحابة دخان ضخمة في الهواء

(CNN)-- هز انفجار في مصنع كيماويات منطقة جويشي بمقاطعة جيانغشي في جنوب شرق الصين، السبت، حسبما ذكرت وكالة CCTV الصينية الحكومية.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار وقع بعد أن اشتعلت النيران في زيت السيليكون، وفقًا لتقرير CCTV، في حين تحقق السلطات في السبب المباشر وراء الحريق الذي أدى إلى الانفجار.

وذكرت CCTV أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، في حين تم إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في مكان قريب من موقع الانفجار.

ويذكر أن المصنع مملوك لشركة Jiangxi QianTai New Materials Co. Ltd، وهي شركة لإنتاج زيت السيليكون تأسست في عام 2019.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على منصة ويبو عمودًا ضخمًا من الدخان الأسود يتصاعد في الهواء وخدمات الطوارئ تهرع إلى مكان الحادث.