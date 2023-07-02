(CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون إن شخصين قُتلا، وأصيب 28 آخرون في إطلاق نار جماعي في حفلة بمدينة بالتيمور الأمريكية، حيث تم نقل تسعة أشخاص إلى مستشفيات المنطقة، ومن بين المصابين 3 في حالة حرجة.

وتلقت الشرطة مكالمات متعددة بعد الساعة 12:30 صباحا، ووصلت لتجد امرأة ميتة وتسعة أشخاص آخرين يعانون من إصابات بأعيرة نارية، بحسب مفوض شرطة بالتيمور بالإنابة ريتشارد وورلي.

وقال وورلي إن المشتبه به، (المشتبه بهم)، ما زالوا طلقاء، ولا يوجد دافع في الوقت الحالي، لكن المحققين "يعملون على مسرح جريمة واسع النطاق".

ومن جانبه، وصف عمدة بالتيمور براندون سكوت الحادث بأنه "عمل متهور وجبان حدث هنا وأدى إلى تغيير حياة الكثيرين بشكل دائم وكلف شخصين حياتهما".

وحث العمدة براندون سكوت ومسؤولو الشرطة أي شخص لديه معلومات للتقدم والمساعدة في العثور على المسؤولين عن المأساة.

وكانت رسالة سكوت إلى الجاني ببساطة: "لن نتوقف حتى نجدك- وسنجدك".

وأضاف: "حتى ذلك الوقت، آمل مع كل نفس تأخذه، أن تفكر في الأرواح التي أخذتها وتفكر في الحياة التي أثرت فيها هنا الليلة".