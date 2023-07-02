واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض في بيان، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر للمشاركة في اجتماعات مع قادة المملكة المتحدة، وفي قمة حلف شمال الأطلسي، واجتماعات قادة الولايات المتحدة ودول الشمال، الأسبوع المقبل.

وأضاف البيت الأبيض أنه "من المقرر أن يسافر الرئيس بايدن إلى المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا في الفترة من 9 إلى 13 يوليو/تموز الجاري".

وأوضح، أن الرئيس بايدن سيسافر أولا إلى لندن والمملكة المتحدة، وسيكون لديه "ارتباطات مع الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك لتعزيز العلاقات الوثيقة بين بلدينا".

وأردف البيان: "سيتوجه الرئيس الأمريكي بعد ذلك إلى فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو/ تموز، لحضور قمة الناتو الرابعة والسبعين، وفي الـ13 من يوليو، سيزور الرئيس بايدن هلسنكي عاصمة فنلندا لحضور قمة القادة الأمريكيين مع دول الشمال، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الرحلة قريبا".

وتأتي ارتباطات بايدن خلال قمة (الناتو) في الوقت الذي يتسابق فيه الحلف ليس فقط لوضع اللمسات الأخيرة على خطط قبول عضوية السويد بحلول 11 يوليو/ تموز الجاري، ولكن بعد أن أمضى بايدن والمسؤولون الأمريكيون أياما في التشاور مع الحلفاء الأوروبيين في أعقاب تمرد مرتزقة فاغنر في روسيا.

وستتيح قمتا الناتو، وقادة دول الشمال الأوروبي، الأسبوع المقبل، الفرصة لبايدن للمشاركة مرة أخرى مع الحلفاء شخصيا، خلال سعيهم لتسليح أوكرانيا ومواجهة الغزو الروسي.

وهناك قضية أخرى خلال اجتماع الناتو، وهي كيف ومتى قد تنضم أوكرانيا، وهو نقاش يمكن أن يكشف الضغوط في الحلف خلال القمة الرئيسية.

من جانبه، قال قصر باكنغهام في بيان، الأحد، إن ملك بريطانيا تشارلز الثالث سيلتقي بالرئيس الأمريكي، في قلعة وندسور في العاشر من يوليو/ تموز خلال زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة المتحدة. وأضافت أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.