مصادر لـCNN: مقتل 4 جراء حادث إطلاق نار جماعي في فيلادلفيا

(CNN)-- قال مصدر في قوات إنفاذ القانون في مدينة فيلادلفيا بولاية بينسلفانيا الأمريكية، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن 4 أشخاص قتلوا في حادث إطلاق نار جماعي.

وصرح المتحدث باسم الشرطة ميغيل توريس، لـCNN إن شخصا رهن الاحتجاز بعد وقوع الحادث وتم العثور على سلاح معه.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ياسمين ريلي إن 6 ضحايا نقلوا إلى مركز بن بريسبتريان الطبي وتم نقل اثنين منهم إلى مستشفى الأطفال في فيلادلفيا.

ولم تقدم شرطة فيلادلفيا تفاصيل حول ظروف أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

ووقع ما لا يقل عن 339 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، وفقا لمنظمة "أرشيف العنف المسلح".

وتعرف المنظمة، مثل CNN، إطلاق نار جماعي على أنه إطلاق نار على 4 أشخاص أو أكثر، ولا يشمل مطلق النار.