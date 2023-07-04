قوات إنفاذ القانون ومحققون أمام مبنى سكني مدمر متعدد الطوابق بعد الإعلان عن هجوم بطائرة بدون طيار في موسكو في 30 مايو/أيار 2023.

(CNN)— تم إسقاط خمس طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من موسكو، الثلاثاء، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في بيان على تيليغرام، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار.

وقال البيان إن خمس طائرات بدون طيار من أوكرانيا انتشرت فوق روسيا، وحاولت قصف "أهداف في منطقة موسكو، وموسكو الجديدة".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت أربع طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة موسكو الجديدة، وأن الطائرة الخامسة بدون طيار "اعترضتها الحرب الإلكترونية وتحطمت على أراضي منطقة أودينتسوفو في موسكو".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في البيان أنه لم تقع إصابات نتيجة اعتراض الطائرات بدون طيار.

وكانت تقارير إخبارية روسية أفادت في وقت سابق بأنه تم إسقاط طائرتين بدون طيار، في وقت مبكر صباح الثلاثاء، قرب موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وفي الوقت نفسه، قالت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في الاتحاد الروسي (روسافياتسيا)، في بيان على قناتها الرسمية بتيليغرام إنه "مطار فنوكوفو استأنف عمله ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو يوم 4 يوليو /تموز".