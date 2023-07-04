الجيش الأوكراني: روسيا نشرت أكثر من 180 ألف جندي في جبهتين

(CNN)-- أعلن الجيش الأوكراني، الاثنين، أن روسيا نشرت أكثر من 180 ألف جندي في جبهتي القتال الشرقيتين الرئيسيتين.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني سيرهي تشيرفاتي، في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية: "تم نشر أكثر من 180 ألف من القوات الروسية في مدينتي ليمان وكوبيانسك، وهذا هو سبب تركيز العدو لقواته هناك".

وأضاف أن "القوات قوية جدا، وتضم أشخاصا لهم سوابق جنائية"، ولفت إلى أن هناك حوالي 50 ألف جندي روسي على جبهة باخموت.

وتقع مدينتي ليمان وكوبيانسك على بعد حوالي 100 كيلومتر، شمال باخموت على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.

في غضون ذلك، أفادت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، علر تلغرام، بوقوع اشتباكات متكررة بالقرب من باخموت،وقالت : "الوضع يتغير بسرعة كبيرة، يمكن فقدان السيطرة على نفس المواقع، واستعادتها مرتين في اليوم".

وأكد قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي، تصريحات ماليار في مقابلة مع صحيفة أوكرانية، وقال: "العدو يحاول نقل الوحدات إلى أكثر الاتجاهات تهديدا لشن هجمات مضادة، في محاولة لزعزعة استقرار الوضع، والتسبب في خسائر لأوكرانيا، وتعطيل الخدمات اللوجستية لقوات الدفاع".

وأشار سيرسكي إلى أن الروس "يتمسكون بشدة بالمواقع والمعاقل التي احتلتها مجموعة فاغنر من قبل" ، في إشارة إلى المرتزقة الذين قادوا الهجوم الروسي حول باخموت، وقال إن الجيش الأوكراني تمكن من منع القوات الروسية من التحرك داخل باخموت.