(CNN)-- وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مقابلة مع شبكة CNN، طلبا لنظيره الأمريكي جو بايدن بأن يدعو أوكرانيا إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) "الآن" حتى لو لم تحصل كييف على العضوية إلا بعد الحرب.

وأضاف زيلينسكي باللغة الإنجليزية، خلال المقابلة، أن بايدن هو "صانع القرار بشأن ما إذا كانت أوكرانيا ستنضم إلى الناتو أم لا".

وتابع الرئيس الأوكراني، خلال المقابلة الحصرية مع إيرين بورنيت من CNN، أن الرئيس الأمريكي "يدعم مستقبلنا في الناتو، لكن الدعوة الآن ستكون حافزا كبيرا للجنود الأوكرانيين".

ومن المقرر أن يعقد "الناتو" قمة في ليتوانيا يومي 11 و 12 يوليو/ تموز، حيث من المتوقع أن يناقش الزعماء عضوية أوكرانيا.

ورد زيلينسكي على سؤال حول لماذا لا ينتظر توجيه الدعوة بقوله: " لأن توجيه الدعوة الآن مهم جدا لأن تشعر أنك حقا تتواجد مع الحلفاء في المستقبل"، وأضاف أنه يفهم أن أوكرانيا "لن تنضم إلى الناتو قبل انتهاء الحرب".

وينص ميثاق حلف الناتو على أن تسوية النزاعات الإقليمية "عامل في تحديد ما إذا كان ينبغي دعوة دولة للانضمام إلى الحلف".

وتابع زيلينسكي: "نحن نتفهم كل شيء، لكن هذه الإشارة مهمة جدا، وتعتمد على قرار بايدن ".