الخدمة السرية: المادة التي عُثر عليها في البيت الأبيض كوكايين

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال متحدث باسم الخدمة السرية إنه تم التأكد من أن المادة التي عُثر عليها في البيت الأبيض، عبارة عن كوكايين.

كما أظهرت الاختبارات المعملية للمادة التي تم العثور عليها في البيت الأبيض، الأحد، نتائج إيجابية للكوكايين، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

تواصلت CNN مع الخدمة السرية للحصول على تأكيد رسمي.

قال الشخص إنه تم العثور على المادة بالقرب من مدخل الطابق الأرضي للجناح الغربي. الموقع هو المكان الذي تمر فيه الجولات التي يقودها الموظفون في البيت الأبيض في طريقهم إلى المبنى.

تم العثور على المادة بالقرب من المكان الذي طُلب من الضيوف فيه ترك هواتفهم المحمولة قبل التوجه إلى الجناح الغربي.

عادة ما تحدث هذه الجولات فقط في عطلات نهاية الأسبوع.

في وقت سابق الاثنين، قالت الخدمة السرية إن مادة مسحوقية تم اكتشافها في البيت الأبيض، مساء الأحد، مما أدى إلى إخلاء مؤقت للمجمع، وحينها تم إرسالها لمزيد من التقييم والاختبار.

كان الرئيس جو بايدن في منتجع كامب ديفيد خلال عطلة نهاية الأسبوع وعاد إلى البيت الأبيض صباح الثلاثاء.