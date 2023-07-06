(CNN)-- قالت شركة "أوشين غيت" OceanGate، مالكة الغواصة "تيتان" التي انفجرت خلال رحلتها إلى سفينة "تيتانيك"، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، إنها علقت عمليات الاستكشاف والعمليات التجارية، وفقا لموقعها على الإنترنت.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، ستوكتون راش، من بين أولئك الذين لقوا حتفهم عندما انفجرت الغواصة "تيتان" في شمال المحيط الأطلسي، الشهر الماضي.

وقال الموقع الرسمي للشركة: "لقد علقت OceanGate جميع عمليات الاستكشاف والعمليات التجارية".

ولا يزال موقع الشركة يحتوي على عروض مميزة من المعدات والبعثات، بالإضافة إلى أوصاف عروض الرحلات الاستكشافية، بما في ذلك القيام بجولة إلى حطام تيتانيك.

وتتواصل CNN مع OceanGate للحصول على مزيد من المعلومات.

وكانت تيتان، وهي غواصة يبلغ وزنها 23000 رطل تقريبا بحجم شاحنة صغيرة، على بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغطس المخطط للوصول إلى حطام تيتانيك، عندما فقدت الاتصال بسفينتها الأم في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وفي 22 يونيو، أكد المسؤولون أن تيتان تعرضت إلى "انفجار داخلي كارثي".

والرجال الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة هم: ستوكتون راش، ورجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ، والغواص الفرنسي بول هنري نارغوليه، والملياردير الباكستاني شاهزادا داود، ونجله سليمان البالغ من العمر 19 عاما.