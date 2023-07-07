إقبال كبير على "ثريدز" منافس تويتر.. 50 مليون مشترك في أول 24 ساعة

(CNN)-- تجاوز تطبيق "ثريدز" الجديد، التابع لشركة "ميتا"، منافس تويتر، 50 مليون مشترك في أول 24 ساعة، وفقا لبيانات المستخدمين العامة على المنصة.

ويسلط هذا الإنجاز البارز الضوء على الإقبال السريع على تطبيق يتحدى نفوذ تويتر في المدونات الصغيرة، والذي قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، إنه يمكن أن يستخدمه في يوم من الأيام أكثر من مليار شخص.

وفي كل مرة يقوم فيها مستخدمو إنستغرام بالتسجيل في ثريدز، فإنهم يتلقون شارة على ملفات تعريف إنستغرام المرتبطة الخاصة بهم تشير إلى عدد المستخدمين الذين اشتركوا في ثريدز قبلهم.

واعتبارا من مساء الخميس، بعد يوم كامل من الإطلاق العام لتطبيق ثريدز، كان المستخدمون يشاركون لقطات شاشة لشاراتهم العامة، تظهر أنه تم إنشاء أكثر من 50 مليون حساب حتى الآن.

وكانت شركة تويتر هددت، الخميس، باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة (ميتا)، بسبب منصتها النصية الجديدة (ثريدز)، واتهمت تويتر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بصيد الموظفين السابقين لإنشاء تطبيق "مقلد".