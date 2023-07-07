بعد 50 سنة.. فك لغز جثة امرأة عثر عليها طافية في نهر بكندا

ذكرت شرطة مقاطعة أونتاريو الأربعاء أنه تم التعرف على جويل لانغفورد بعد ما يقرب من خمسة عقود من اختفائها

(CNN)-- حددت الشرطة الكندية هوية امرأة تعرف باسم "سيدة نهر الأمة"، بعد ما يقرب من خمسة عقود من اختفائها والعثور عليها ميتة وجثتها تطفو في نهر في منطقة أونتاريو، حسبما ذكرت الشرطة.

وقالت شرطة مقاطعة أونتاريو، الأربعاء، في بيان صحفي إن جيويل لانغفورد، قد سافرت إلى مونتريال في أبريل 1975، لكنها لم تعد إلى المنزل أبدًا وأبلغت عائلتها عن فقدها.

وتقول الشرطة إن لانغفورد (48 عامًا)، أصبحت تُعرف باسم "سيدة نهر الأمة"، باسم نهر نيشن في شرق أونتاريو حيث تم العثور على رفاتها في 3 مايو 1975.

وتعرضت لانغفورد للخنق بحبل كابل تلفزيوني مسطح مغطى بالبلاستيك، وفقًا لـ DNA Doe، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تحديد الهويات باستخدام علم الأنساب الجيني الاستقصائي وساعدت الشرطة في قضية لانغفورد.

وبحسب المنظمة، تم ربط يدي وكاحلي لانغفورد بربطة عنق للرجال، ووجهها ملفوف بقطعة قماش "منشفة".