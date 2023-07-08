الحكومة الهولندية تنهار بسبب سياسة الهجرة

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إنه سيقدم استقالة حكومته بالكامل، بعد الفشل بالتوصل إلى اتفاق مع شركاء الائتلاف حول سياسة الهجرة بالبلاد.

جاء ذلك في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي في وقت متأخر من ليلة الجمعة قائلا وفقا لما ترجمته وكالة رويترز: "ليس سرا أن شركاء التحالف لديهم آراء مختلفة بشأن سياسة الهجرة.. اليوم، للأسف، علينا أن نستنتج أن هذه الاختلافات أصبحت مستعصية على الحل. لذلك، سأقدم خطيا استقالة الحكومة بأكملها إلى الملك".

ويشار إلى أن تصريحات روته تأتي بعد اندلاع الخلافات بين حزبه المحافظ والمعروف بـ"VVD" ونظرائه في الائتلاف حول تدابير للحد من تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد.

وبينما يدفع حزب VVD من أجل تشديد الضوابط على سياسة الهجرة، رفض حزبان من الائتلاف الحكومي المكون من أربعة أحزاب دعم ذلك.

ويذكر أن عدد الطلبات التي تلقتها هولندا فيما يتعلق باللجوء قفز من 36620 في عام 2021 إلى 47991 في العام الماضي، مع وصول معظم المتقدمين من سوريا، وفقًا لخدمة الهجرة والجنسية الهولندية.