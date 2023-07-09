لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت وزيرة الثقافة البريطانية، لوسي فريزر، إن رئيس هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أكد لها أن الهيئة تحقق "بسرعة" و"بحساسية" في مزاعم سوء السلوك الجنسي من قبل مقدم BBC، لم يذكر اسمه.

وتحدثت فريزر إلى المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم ديفي، الأحد. وفي تغريدة نشرتها بعد المحادثة، قالت فريزر إن ديفي "أكد لي أن BBC تحقق بسرعة وحساسية".

وتابعت الوزيرة: "بالنظر إلى طبيعة المزاعم، من المهم أن يتم منح BBC الآن مساحة لإجراء تحقيقاتها وإثبات الحقائق واتخاذ الإجراءات المناسبة، سأظل على اطلاع دائم".

وفي بيان أرسل إلى CNN في وقت سابق، الأحد، أكد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية على الحاجة إلى "إبقاء الوزارة على اطلاع" بالتقدم المحرز في التحقيق، في ضوء وضع هيئة الإذاعة البريطانية، كإذاعة عامة تتلقى تمويلا عامًا".

وقال المتحدث في البيان: "هذه المزاعم مقلقة للغاية".

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الجمعة، تقريرًا عن امرأة تتهم مذيعًا في هيئة الإذاعة البريطانية، لم يُذكر اسمه، بدفع أموال لطفلها المراهق، مقابل الحصول على صور جنسية صريحة.

وفي بيان أُرسل إلى CNN، السبت، أكد متحدث باسم BBC، أن الإذاعة تتعامل مع "أي ادعاءات على محمل الجد"، ولديها "إجراءات قائمة للتعامل معها بشكل استباقي".

ولم يؤكد المتحدث باسم BBC هوية مقدم البرامج أو وضعه الحالي في الإذاعة.

ودفع التقرير العديد من مقدمي BBC، إلى إصدار تصريحات عامة على تويتر، ينكرون فيها أنهم كانوا موضوع التقرير.