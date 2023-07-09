طريقة تحية وزيرة أمريكية لمسؤول صيني في بكين تثير تفاعلا

(CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من طريقة تحية وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، لمسؤول صيني خلال زيارتها إلى بكين والتي تهدف إلى استقرار العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت الوزيرة الأمريكية إنها أجرت محادثات "مباشرة وموضوعية ومثمرة" مع القيادة الاقتصادية الجديدة للصين، بما في ذلك رئيس الوزراء لي تشيانغ، ورئيس الحزب الشيوعي المعين حديثًا في البنك المركزي الصيني، بان كونغ شنغ.

وأضافت يلين: "بشكل عام، أعتقد أن اجتماعاتي الثنائية - التي استغرقت حوالي 10 ساعات على مدار يومين - كانت بمثابة خطوة إلى الأمام في جهودنا لوضع العلاقات الأمريكية الصينية على أسس مؤكدة أكثر".

وتابعت: "لن تحل أي زيارة واحدة تحدياتنا بين عشية وضحاها، لكنني أتوقع أن تساعد هذه الرحلة في بناء قناة اتصال مرنة ومثمرة".

وتعد زيارة يلين، ثاني زيارة يقوم بها مسؤول في مجلس الوزراء الأمريكي إلى العاصمة الصينية في غضون أسابيع حيث تسعى واشنطن لإعادة العلاقات مع بكين إلى مسارها بعد شهور من التوترات الملتهبة.