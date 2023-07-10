أردوغان يضع شرطا جديدا للموافقة على عضوية السويد في "الناتو".. ما هو؟

(CNN)— طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، تمهيد طريق تركيا في عضوية الاتحاد الأوروبي، قبل الموافقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل مغادرته لحضور قمة (الناتو) في ليتوانيا.

وقال أردوغان: "أولا، دعونا نمهد طريق تركيا في الاتحاد الأوروبي، ثم دعونا نمهد الطريق للسويد، تماما كما مهدنا الطريق لفنلندا".

كما أكد أردوغان أن "تركيا تنتظر عند بوابة الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 50 عاما حتى الآن"، و"تقريبا جميع الدول الأعضاء في الناتو هي دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي".

ويمثل طلب أردوغان شرطا جديدا لموافقة بلاده على انضمام السويد لحلف "الناتو".

وكان أردوغان قال قبل أيام، إن تركيا "لن تتراجع" عن معارضتها لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" حتى "يتم تلبية جميع مطالبها". وأضاف أردوغان، في حديثه للصحفيين، أن "موقفنا وتوقعاتنا ووعودنا التي قطعناها كانت كلها واضحة".