أمين عام الناتو: تركيا وافقت على دعم طلب السويد الانضمام إلى الحلف

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الاثنين، إن تركيا وافقت على دعم طلب السويد للانضمام إلى التحالف العسكري.

وقال ستولتنبرغ: "يسعدني أن أعلن أنه بعد الاجتماع الذي استضفته مع الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء السويدي، وافق الرئيس أردوغان على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى في أسرع وقت ممكن وضمان التصديق عليه".

وأضاف ستولتنبرغ، في تغريدة بعد اجتماع في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "هذه خطوة تاريخية تجعل كل حلفاء الناتو أقوى وأكثر أمانًا".