دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون على مقطع فيديو يُظهر سير الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الملك تشارلز الثالث أثناء تفقده حرس الشرف بعد وصوله إلى قصر وندسور، الإثنين، وحديثه مع أحد حراس الشرف.

وظهر بايدن في المقطع المتداول وهو يمشي أمام ملك بريطانيا أثناء تفقد حرس الشرف، قبل أن يتوقف للحديث مع أحد الحراس والملك ينتظر لثوان.

واختلف مغردون بين من رأى أن الأمر لا يمثل كسرا للبروتوكول، وبين من اعتقد أن بايدن كسر بروتوكول الاستقبال.

وقال رئيس حزب "بريطانيا أولا" بول غولدينغ تعليقا على المقطع عبر حسابه على تويتر: "هناك تفسير من اثنين هنا: إمّا أن بايدن يقلل من احترام ملكنا عمداً لأنه قوميّ إيرلنديّ، أو أنّ مرض الزهايمر أصابه ولم يكن لديه أدنى فكرة عما يجري. اختر واحدا منهما".

وكان قد أُثير جدل أيضا حول لقطة أخرى أثناء زيارة بايدن إلى بريطانيا، حيث ظهر وهو يربت بيده على كتف الملك، لكن مصدرا ملكيا بريطانيا نفى لـCNN أن يكون الرئيس الأمريكي قد كسر البروتوكول واعتبر أن الحركة ترمز إلى "الدفء والود" في العلاقات بين البلدين.