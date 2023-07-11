تحطم مروحية في نيبال والسلطات تعلن العثور على 5 جثث لركابها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تم انتشال خمس جثث حتى الآن بعد تحطم طائرة هليكوبتر في نيبال، الثلاثاء، وفقًا للمتحدث باسم مطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو، تيكناث سيتولا.

وقال المتحدث لـCNN إن الجثة السادسة لا تزال مفقودة، مضيفا أنه تم العثور على الجثث في بلدية ليخو بايك الريفية في منطقة سولوكومبو.

وذكر المتحدث في وقت سابق أن طائرة هليكوبتر تقل 6 أشخاص يُعتقد أنها "تحطمت" في نيبال، الثلاثاء.

وأكد المتحدث لـCNN أن 5 مواطنين مكسيكيين وقائد طائرة نيبالي كانوا على متن المروحية.

وغادرت المروحية مقاطعة سولوكومبو في نيبال نحو العاصمة كاتامندو في تمام الساعة 10 و5 دقايق بالتوقيت المحلي، وفقا لبيان صادر عن هيئة الطيران المدني في نيبال.

وفُقد الاتصال مع الطائرة بعد أقل من 10 دقائق من إقلاعها وفق ما قاله المتحدث، الذي لم يوضح أي تفاصيل إضافية حول سبب وجود احتمال لتحطم الطائرة، أو عن مسبب الحادثة المحتملة.