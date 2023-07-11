أسرار لا تريدك موسكو أن تعرفها.. صور أقمار صناعية تظهر المكان الذي قد ترسل منه إيران الأسلحة إلى روسيا

روسيا تلجأ إلى طائرات "درون" إيرانية بحثًا عن التفوق بأوكرانيا.. هل تحدث الفارق؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعرب حلفاء الناتو عن "قلقهم الشديد" بشأن "الأنشطة الخبيثة" لإيران داخل أراضي الحلفاء، وحثوا طهران على وقف إمداد روسيا بطائرات بدون طيار لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

في بيان مشترك نُشر الثلاثاء خلال اجتماع في ليتوانيا، شدّد حلفاء الناتو على أن "دعم إيران للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا" يؤثر على الأمن الأوروبي الأطلسي.

وقال حلفاء الناتو: "ندعو إيران إلى وقف دعمها العسكري لروسيا، ولا سيما نقلها للطائرات بدون طيار التي اُستخدمت لمهاجمة البنية التحتية الحيوية، مما تسبب في خسائر مدنية واسعة النطاق".

وأضاف البيان "نعرب عن قلقنا البالغ بشأن الأنشطة الإيرانية الخبيثة داخل أراضي الحلفاء".

كما أكد الحلفاء مجددًا على "تصميمهم الواضح" على ألا تطور إيران مطلقًا سلاحًا نوويًا، ودعوا البلاد إلى "الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية الضمانات التي تتطلبها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".