لندن، بريطانيا (CNN) – وصف مصدر ملكي بريطاني لـCNN وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن يده على كتف الملك تشارلز الثالث خلال لقائهما الإثنين بـ"الرمزية الرائعة للدفء والمودة" نافيا أن يكون قد كسر البروتوكول.

وقال المصدر حول الموقف الذي أثار جدلا: "(جلالة الملك) يشعر بالارتياح إزاء مثل هذا التواصل، يا لها من رمزية رائعة للدفء والمودة بين الفردين وشعبيهما".

وأردف المصدر بالقول: "وعلى عكس بعض التقارير الإخبارية، في الواقع، هذا هو البروتوكول الصحيح".

وكان بايدن قد أجرى أول زيارة له إلى بريطانيا منذ تنصيب الملك تشارلز حيث التقى العاهل البريطاني ورئيس الوزراء ريتشي سوناك.

وناقش الرئيس الأمريكي وملك بريطانيا عددا من القضايا وكان أبرزها قضية المناخ خلال هذه الزيارة.