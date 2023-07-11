أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن كان "واضحًا بشكل لا لبس فيه" في دعمه لبيع طائرات F-16 إلى تركيا، مضيفًا أن الرئيس "لم يضع أي محاذير أو شروط" على ذلك في تعليقاته العامة والخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف سوليفان أن بايدن يعتزم المضي قدمًا في عملية البيع بالتشاور مع الكونغرس.

وفي مقابلة مع CNN قبل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أعاد بايدن التأكيد على دعمه لعملية شراء تركيا لهذه المقاتلات، لكنه ألمح إلى أن الهدف الأكبر من هذه العملية هو تقوية القدرات العسكرية للحلف.

وقال بايدن لمذيع CNN، فريد زكريا في المقابلة التي أُجريت، الأسبوع الماضي: "تركيا تسعى لتحديث مقاتلات الـ"F-16"، وتابع: "ولذلك، ما أحاول، بصراحة، أن أشكله هو نوع من التحالف هنا، حيث نقوم بتعزيز القدرة العسكرية في الناتو لكل من اليونان وتركيا وإفساح المجال للسويد للانضمام، لكن الأمر لم ينته بعد".

وأكد سوليفان، الثلاثاء، أن إدارة بايدن كانت على تواصل مع السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والذي دعا إلى وقف عملية بيع المقاتلات لأنقرة بسبب مخاوف من إمكانية استخدام تركيا هذه الطائرات لتهديد اليونان العضو في حلف شمال الأطلسي أيضا.

وقال مسشار الأمن القومي الأمريكي للصحفيين: "سأترك السيناتور مينينديز يتحدث عن نفسه، لكن نعم، بالطبع، لقد كنا على اتصال بالسيناتور مينينديز لأنه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والتي من خلالها سيتم نقل أي طائرات F-16".

وأضاف سوليفان: "لقد تواصلنا أيضا مع رؤساء آخرين ومسؤولين رفيعي المستوى في لجان العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب".