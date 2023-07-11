أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد رئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون، الثلاثاء، أن بلاده ستسعى لتقوية العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقال رئيس وزراء السويد للصحفيين: "الآن نحن نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة، وتحديث الاتحاد الجمركي، وتوفير قواعد تأشيرة أفضل، هناك أرض خصبة للتعاون الوثيق".

وكان قد أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، الاثنين، أن تركيا وافقت على دعم محاولة السويد للانضمام إلى التحالف العسكري.

وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السويد لا يمكن أن تنضم إلى التحالف، إلا بعد قبول بلاده في الاتحاد الأوروبي.

ولقد وقف أردوغان في طريق انضمام السويد إلى الناتو لأكثر من عام، بسبب العديد من المخاوف.