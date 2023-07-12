كوريا الجنوبية تعلن إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا.. واليابان تحذر

(CNN)-- قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي بعيد المدى قبالة ساحلها الشرقي.

ومن جانبه، قال خفر السواحل الياباني إن الصاروخ من المتوقع أن يسقط في بحر اليابان، المعروف أيضا باسم البحر الشرقي، وحذر السفن في منطقة السقوط المتوقعة لتوخي الحذر.

ويأتي الإطلاق بعد أن هددت بيونغ يانغ في وقت سابق من هذا الأسبوع بإسقاط طائرات استطلاع عسكرية أمريكية تحلق فوق المياه القريبة في البحر الشرقي.

واتهمت كيم يو جونغ، المسؤولة الكورية الشمالية البارزة وشقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، طائرة تجسس أمريكية بالدخول المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية 8 مرات على الأقل يوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية.

وحذرت كيم من أنه "في حالة تكرار التطفل غير القانوني، ستواجه القوات الأمريكية رحلة حرجة للغاية".

ويأتي إطلاق الصاروخ والخطاب الناري، على الرغم من أنه ليس غير مألوف بالنسبة لبيونغ يانغ، وسط توترات متصاعدة حيث تكثف واشنطن وسيول تعاونهما الدفاعي وزعماء كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في ليتوانيا لحضور قمة الناتو، حيث كانت كوريا الشمالية ضمن جدول أعمال القمة.