تاس: رئيس الاستخبارات الروسية تحدث هاتفيا مع مدير الـ"CIA" أواخر يونيو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشفت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) الأربعاء، أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا، سيرغي ناريشكين، أجرى اتصالا هاتفيا بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام برنز أواخر يونيو/حزيران الماضي.

وقال ناريشكين، وفقا لتاس، إن الاتصال استغرق "حوالي الساعة" وأن المسؤولين "فكرا فيما يمكن فعله في أزمة أوكرانيا".

وأضاف المسؤول الاستخباراتي الروسي: "سياق المحادثة الهاتفية، حسب تقييمي، بالنسبة للزميل الأمريكي كان أحداث 24 يونيو، ومن الواضح كيف أجبت على السؤال حول ما حدث".

ووفقا لتقرير الوكالة فإن رئيس الاستخبارات الروسية أكد ان إمكانية اللقاء مع برنز "موجودة" قائلا: "المحادثات الهاتفية وإمكانية عقد لقاء وجها لوجه تبقيان واردتان"، حسب قوله.