أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN) -- قلل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، من أهمية المخاوف من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستخدم الأسلحة النووية وسط مؤشرات على الفوضى في روسيا في أعقاب التمرد الفاشل الذي قامت به مجموعة فاغنر الشهر الماضي.

وقال بايدن لمذيعة CNN أرليت ساينز في مؤتمر صحفي في العاصمة الفنلندية، هلسنكي، الخميس: "لا أعتقد أن هناك أي احتمال حقيقي، بأن يستخدم بوتين أسلحة نووية، لكن لا أحد يعرف ما سيحدث. ليس الغرب وحده، بل إن الصين وبقية العالم قالوا: "لا تذهب إلى هذا الخيار، لا تلجأ إلى هذا الأمر"".

وكشف الرئيس الأمريكي عن رأيه حول مستقبل زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، بعد التمرد، إذ يبقى مكان بريغوجين مجهولا رغم أنه التقى بوتين بعد التمرد.

وقال بايدن مازحا: "أعتقد أن تحديد ما يحدث لبريغوجين أمر لا يعلمه إلا الله، فهو الوحيد الذي يعرف ما سيحدث له، لست متأكدا أبدا ونحن لسنا متأكدين من مكان وجوده، وأي علاقة لديه. لو كنت مكانه، كنت سأكون حذرا مما أتناوله من طعام، وكنت سأراقب قائمة المأكولات جيدا".

وتابع بايدن قائلا: "لندع المزح جانبا، من يدري؟ أنا لا أعرف. ولا أعتقد أن أحدا منا يعرف ما مستقبل بريغوجين في روسيا لذلك لا أعرف كيف يمكن أن أجيب على هذا السؤال أكثر من ذلك".

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن روسيا يمكن أن تتدخل بالانتخابات الرئاسية المقبلة، أشار بايدن إلى أن هذه الجهود جارية بالفعل.

وقال الرئيس الأمريكي: "بادئ ذي بدء، هم يتدخلون بالفعل بالانتخابات الأمريكية، فهذا لن يكون أمرا جديدا، لقد فعلوا ذلك المرة الماضية، لقد حاولوا".