دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمد مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، قرارا أدان فيه ورفض بشدة أي دعوة أو إظهار للكراهية الدينية، بما في ذلك أعمال التدنيس العلنية والمتعلقة بالقرآن الكريم.

Credit: UNHCR

وبتأييد 28 صوتا مقابل 12 ضده وامتناع 7 عن التصويت، تبنى المجلس القرار الذي حمل عنوان "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف".

وعارضت كل من بلجيكا وكوستاريكا والتشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومونتينيغرو ورومانيا والمملكة المتحدة وأمريكا القرار، في حين امتنعت عن التصويت كل من بينين وتشيلي وجورجيا وهندوراس والمكسيك ونيبال والباراغواي.

وأيد القرار كل من الارجنتين والجزائر وبنغلادش وبوليفيا والكاميرون والصين وساحل العاج وكوبا وإريتريا والغابون وغامبيا والهند وكازخستان وقيرغستان ومالاوي وماليزيا والمالديف والمغرب وباكستان وقطر والسنغال والصومال وجنوب أفريقيا والسودان وأوكرانيا والإمارات وأوزبكستان وفيتنام.