بوتين معلقا على إمكانية انضمام أوكرانيا للناتو: لن يُعزز أمنها

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيخلق تهديدا للأمن القومي الروسي.

وفي مقابلة مع الصحفي الروسي، بافيل زاروبين، قال بوتين: "بالنسبة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، لقد تحدثنا مرارا حول ذلك، فالأمر سيخلق أكثر من تهديد للأمن القومي الروسي، هذا أمر جلي".

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "في الحقيقة، أحد أسباب العملية الخاصة هو التهديد الذي يمثله انضمام أوكرانيا للناتو، أنا متأكد من أن هذا لن يُعزز أمن أوكرانيا".

وأضاف بوتين: "نعم، وبشكل عام ستجعل هذه الخطوة العالم مكانا أكثر هشاشة وستقود للمزيد من التوترات على الساحة الدولية".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد قال لـCNN إن انضمام كييف للناتو بعد نهاية الحرب أمر "لا شك فيه"، دون أن يُحدد جدولا زمنيا للعملية.