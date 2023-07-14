(CNN)— صوت مجلس الدوم الروسي (مجلس النواب بالبرلمان)، الجمعة، لصالح قانون جديد يحظر تقريبا تقديم جميع المساعدات الطبية للأشخاص المتحولين جنسيا، بما في ذلك جراحة تغيير الجنس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية (تاس).

ويحظر مشروع القانون، الذي تم تبنيه بالقراءة الثالثة والأخيرة، الجمعة، على الأطباء إجراء جراحات تغيير الجنس، باستثناء الحالات المتعلقة بعلاج التشوهات الفسيولوجية الخلقية عند الأطفال.

كما يقيد مشروع القانون مكاتب التسجيل من تعديل الوثائق الرسمية بناء على الشهادات الطبية لتغيير نوع الجنس.

وتشمل التعديلات التي تم إجراؤها في القراءة الثالثة على مشروع القانون، استبعاد الأفراد الذين خضعوا لتغييرات نوع الجنس، من أن يصبحوا آباء أو أولياء أمور بالتبني، بالإضافة إلى إمكانية فسخ الزواج إذا خضع أحد الزوجين أو كلاهما لتغيير الجنس، وتحديث سجلات الحالة المدنية الخاصة بهما.

وبحسب (تاس)، قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، في وقت سابق، إن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على القيم العائلية التقليدية المهمة للمواطنين الروس.