(CNN)-- قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي في اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى "التفكير في السبب الجذري للصعوبات الخطيرة في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، قال وانغ يي، إنه على الولايات المتحدة "اتخاذ إجراءات حقيقية" لإعادة العلاقات الثنائية "إلى المسار الصحيح".

والتقى الوزيران، الخميس، على هامش اجتماع الآسيان في جاكرتا.

وذكر وانغ كذلك أن كلا الجانبين بحاجة إلى "البدء بخطوات محددة" لإدارة المخاطر الحالية والأحداث غير المتوقعة، بالإضافة إلى إزالة العقبات لتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية.

كما دعا وانغ الولايات المتحدة إلى "دفع المشاورات حول المبادئ التوجيهية للعلاقات الصينية- الأمريكية"، و"توسيع قناة الاتصال في المجالات الدبلوماسية والأمنية"، و"جعل الاتصال أكثر فعالية".

وأكد وانغ موقف الصين "الصارم" بشأن تايوان، وحث الولايات المتحدة مرة أخرى على تجنب "التدخل المتعمد" في الشؤون الداخلية للصين، ورفع العقوبات الأحادية الجانب.