(CNN) -- أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، الخميس، أنه تم العثور على "كميات صغيرة من الماريغوانا" مرتين في البيت الأبيض العام الماضي، ولم يتم إجراء أي اعتقالات بسبب ذلك.

وقال متحدث باسم الخدمة السرية ستيفن كوبيك، في بيان: "لم يتم إلقاء القبض على أي شخص وقتها لأن وزن الماريغوانا المصادرة لم يستوف الحد القانوني للتهم الفيدرالية أوالجنائية في مقاطعة كولومبيا، لأن المقاطعة ألغت تجريم الحيازة، وقد تم جمع الماريغوانا من قبل الضباط وتدميرها".

يذكر أن جهاز الخدمة السرية كان قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري العثور على مادة الكوكايين في البيت الأبيض بالقرب من مدخل الطابق الأرضي للجناح الغربي، وهو المكان الذي يمر فيه الموظفون في البيت الأبيض في طريقهم إلى المبنى، وكذلك هو المكان الذي يُطلب من الضيوف فيه ترك هواتفهم المحمولة قبل التوجه إلى الجناح الغربي.