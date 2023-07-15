مساعد لزيلينسكي: أمريكا تقترب من الموافقة على تزويدنا بصواريخ موجهة

(CNN)-- أعرب أندريه يرماك مساعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاؤله بأن كييف قد تحصل قريبا على أنظمة الصواريخ التكتيكية الأمريكية (ATACM)، التي تصل مداها إلى 300 كيلومتر (حوالي 186 ميلا).

وقال يرماك، للصحفيين في كييف، الجمعة، إنه يعتقد أن الإدارة الامريكية كانت "قريبة جدا" من اتخاذ قرار بشأن الموافقة على إرسال الصواريخ إلى أوكرانيا، رغم أنه شدد على أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وكان لدى القادة الأوكرانيين رغبة منذ شهور في الحصول على تلك الصواريخ التي يمكن أن تستهدف المزيد من الأهداف الروسية، بما في ذلك بعض الأهداف في شبه جزيرة القرم المحتلة، وكذلك في روسيا نفسها، وهو ما أثار قلق الولايات المتحدة.

ومن بين الأهداف الروسية التي تتطلع أوكرانيا إلى ضربها، مخازن الذخيرة ومستودعات الوقود، فضلا عن المباني التي تأوي الجنود الروس بعيدا عن الخطوط الأمامية.

وفي الأشهر الأخيرة، صعدت أوكرانيا من هذه الضربات فيما وصف بأنها عمليات تهدف إلى تعطيل وإضعاف خطوط إمداد الروس قبل شن هجمات برية.

وتشير التقارير إلى أن أوكرانيا بدأت في الاستخدام الفعال لصواريخ Storm Shadow، التي تبرعت بها المملكة المتحدة في مايو/ أيار ويبلغ مداها حوالي 250 كيلومترا (155 ميلا).

وتأتي تصريحات يرماك في أعقاب تقرير في صحيفة نيويورك تايمز وصف "نقاشا هادئا" داخل إدارة بايدن حول إرسال الصواريخ إلى أوكرانيا، وبالتالي عكس موقف الولايات المتحدة بأن أوكرانيا لا تحتاجها.