(CNN)-- أصدرت السلطات الإيطالية تحذيرا صحيًا "شديدًا" في 16 مدينة بما في ذلك العاصمة روما وفلورنسا في نهاية هذا الأسبوع، حيث تهدد موجة الحر التي تجتاح أوروبا بجلب درجات حرارة قياسية.

ويقول علماء المناخ في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إن درجات الحرارة يمكن أن تصل إلى 48 درجة مئوية (118.4 درجة فهرنهايت) في جزر صقلية وسردينيا، "من المحتمل أن تكون درجات الحرارة الأكثر سخونة على الإطلاق في أوروبا"، في حين يمكن أن تصل درجة حرارة روما إلى 44 درجة مئوية (111 درجة فهرنهايت).

وحذرت وكالة الفضاء الأوروبية من أن موجة الحر في أوروبا بدأت لتوها مع توقع أن تشهد إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا طقسًا شديدا، في الوقت الذي ترحب فيه القارة بما يُتوقع أن يكون عددًا قياسيًا من السياح القادمين لأول مرة منذ جائحة كوفيد-19.

ويشار إلى أن أوروبا ليست المكان الوحيد الذي يواجه درجات حرارة قصوى، فمن المقرر أن تتفاقم موجة حارة خطيرة استمرت أسابيع في أجزاء من غرب الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع، حيث تلقى أكثر من 90 مليون شخص تنبيهات بشأن ارتفاع درجات الحرارة.