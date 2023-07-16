دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب مقطع فيديو من خطاب أدلت فيه وتناولت فيه موضوع الاستثمار في الطاقة النظيفة و"تقليل عدد السكان".

وتقول هاريس في مقطع الفيديو المتداول: "عندما نستثمر في الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية وتقليل عدد السكان سيتسنى للمزيد من أطفالنا يمكنهم استنشاق هواء نظيف وشرب مياه نظيفة.."

وبالعودة إلى نص الخطاب على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، نرى أن كلمة population أي عدد السكان قد تم توضيحها بأن المقصود هو pollution أي التلوث.

وبذلك تكون الجملة الصحيحة التي قالتها هاريس بدون زلة اللسان وفقا لنص لبيت الأبيض: "عندما نستثمر في الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية ونحد من [التلوث]، يمكن لعدد أكبر من أطفالنا تنفس الهواء النقي وشرب الماء النظيف".