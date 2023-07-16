(CNN)-- ألقت السلطات الأمريكية القبض على شخص بتهمة التورط في مقتل 4 نساء في نيويورك، لتحل لغز القضية الغامضة منذ عام 2007.

كان ريكس هيرمان يغادر مكتبه بالقرب من مبنى إمباير ستيت مساء يوم الخميس في مانهاتن بنيويورك، عندما اعتقله رجال إنفاذ القانون.

شوهد المهندس المعماري البالغ من العمر 59 عامًا، الذي كان من بين عملائه الجمعيات الخيرية الكاثوليكية وأمريكان "إيرلاينز" ومستأجرين آخرين في مطار جون إف كينيدي الدولي، في مقطع فيديو حصلت عليه قناة WABC التابعة لشبكة CNN.

اُعتقل الشخص طويل القامة وثقيل الوزن، في تحقيق في جريمة قتل استمرت 13 عامًا شملت ضحايا شابات في منطقة ساوث شور في لونغ آيلاند.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، الجمعة: "نعم، لقد جاء اليوم أخيرًا عندما يتم أخيرًا تقديم شخص فاسد القلب يقتل الأفراد والأبرياء في مقتبل العمر وحياتهم الصغيرة إلى العدالة. نأمل أن يحقق هذا العدالة لهذا الفرد ولكن أيضًا السلام للعائلات".

جاء ذلك اليوم - أخيرًا - بعد سنوات من كتاب غير خيالي ذائع الصيت، ومسلسل درامي على نتفلكس، وبودكاست حول لغز جريمة قتل طال أمده تصدرت عناوين الصحف الوطنية وأصبح معروفًا باسم جرائم القتل في شاطئ غيلغو.

هيرمان متهم بثلاث تهم بالقتل من الدرجة الأولى لقتل ميليسا بارثيليمي في عام 2009، وميغان ووترمان وأمبر كوستيلو في العام التالي، وفقًا لمحامي مقاطعة سوفولك.

قال ممثلو الادعاء إن القاتل المزعوم كان يعيش حياة مزدوجة في قرية لونغ آيلاند على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من مكان العثور على رفاتهم.

هيرمان، الذي أخبر محاميه أنه ليس القاتل، هو أيضًا المشتبه به الرئيسي في اختفاء ووفاة امرأة رابعة عام 2007، مورين برينارد بارنز، وفقًا لطلب الكفالة المقدم من المدعين العامين في مقاطعة سوفولك. لم يتم توجيه الاتهام إليه بعد في القضية.

الضحايا، الذين عملوا كمرافقين، أصبحوا يعرفون باسم "غيلغو فور".

Credit: Suffolk County Police Department

يوم الجمعة، صدر أمر باحتجاز هيرمان بدون كفالة بعد أن دفع بأنه غير مذنب أثناء مثوله أمام المحكمة للمرة الأولى.

كان هيرمان يبكي بعد اعتقاله.

نقل المحامي مايكل براون الذي عينته المحكمة له عن المتهم قوله: "لم أفعل هذا".

حدث اختراق حاسم في القضية في يناير/ كانون الثاني عندما أخذ المحققون مسحة من بقايا قشرة بيتزا تخلص منها هيرمان في سلة المهملات خارج مكتبه في مانهاتن، وفقًا للمحققين.

ربطت أدلة الحمض النووي بينه وبين شعرة عثر عليها على بقايا جثة ميغان وترمان.

في مقابلة بالفيديو نُشرت على الإنترنت العام الماضي، عندما شكلت الشرطة في مقاطعة سوفولك فرقة عمل متعددة الوكالات للتحقيق في الحوادث الغامضة منذ فترة طويلة، قال هيرمان إنه ولد ونشأ في لونغ آيلاند. كان يعمل كمستشار معماري في مانهاتن منذ عام 1987.

Credit: From Bonjour Realty

استغرق المحققون ما يقرب من 15 عامًا لتعقب هيرمان.

لقد ربطوه لأول مرة بجرائم القتل العام الماضي أثناء إجراء مراجعة للأدلة تحت إشراف فرقة عمل تم تشكيلها حديثًا، التي تضمنت إدارة شرطة مقاطعة سوفولك، ومكتب عمدة مقاطعة سوفولك، وشرطة ولاية نيويورك، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

في مارس/ آذار 2022، وجد المحققون أن الجيل الأول من شيفروليه أفالانش - نفس نوع الشاحنة التي يعتقد الشاهد أن قاتل أمبر كوستيلو كان يقودها - مسجلة لدى هيرمان في وقت جرائم القتل، وفقًا لطلب الكفالة.

مع أكثر من 300 أمر استدعاء وأوامر تفتيش، بدأ المحققون في الإطباق على هيرمان.

وكشفت الأدلة أن القاتل استخدم هواتف محمولة مؤقتة للاتصال بالضحايا. وجد المحققون مكالمات للضحايا من مواقع مرتبطة بهيرمان.

كانت هناك سلسلة من المكالمات "الساخرة" التي اعترف فيها متصل ذكر بقتل بارثيليمي والاعتداء عليها جنسيًا تم إجراؤها من هاتفها إلى أفراد عائلتها بالقرب من مكتب هيرمان في وسط مانهاتن خلال صيف عام 2009، وفقًا لملف القضية.

واستخدم هيرمان أيضًا هواتف محمولة للاتصال بالعاملين في مجال الجنس أو صالات التدليك. كما ابتكر أسماء مزيفة لحساب بريد إلكتروني يستخدم للبحث عن "المشتغلين بالجنس والسادية والمواد الإباحية المتعلقة بالتعذيب والمواد الإباحية للأطفال".

حدّدت السلطات فاليري ماك على أنها المرأة التي تم اكتشاف رفاتها بالقرب من شاطئ غيلغو في لونغ آيلاند في عام 2000. تم التعرف على الرفات بعد 20 عامًا.

وتم استخدام حساب بريد إلكتروني وهمي واحد لإرسال صور شخصية "لالتماس النشاط الجنسي والترتيب له". واستُخدم ملف آخر للبحث عن ملفات بودكاست وأفلام وثائقية حول التحقيق، إضافة إلى "صور تصور الضحايا المقتولين وأفراد عائلاتهم المباشرين"، وفقًا لملف القضية.

بين مارس/ آذار 2022 و23 يونيو/ حزيران، استخدم هيرمان نفس الحساب لإجراء أكثر من 200 عملية بحث حول القتلة المتسلسلين ومقالات حول فرقة العمل التي تحقق في جرائم القتل في شاطىء غيلغو.

وحدث اختراق رئيسي في القضية عندما استعاد المحققون الحمض النووي لهيرمان من بقايات البيتزا في صندوق مجعد تخلص منه في سلة مهملات في مانهاتن في يناير/ كانون الثاني.

كشف الفحص الأولي لبقايا الهيكل العظمي لميغان ووترمان عن شعر ذكر، وفقًا لما ذكره المدعون. أظهر تحليل الحمض النووي الموجود على الضحية والبيتزا أن العينات متطابقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على شعر يعتقد أنه من زوجة هيرمان على أو بالقرب من ثلاثة من ضحايا القتل. تم جمع الحمض النووي من زجاجات داخل سلة مهملات خارج منزل هيرمان. وقال المحققون إن شعر زوجته ربما يكون قد نُقل من ملابسه إلى الضحايا.

تحركت السلطات، خوفا من أن يتم إبلاغ هيرمان بالقبض عليه. وتفاجأ هيرمان عندما حاصره الضباط واحتجز بالقرب من مكتبه مساء الخميس.

وفي حديثه عن الاعتقال، قال مفوض شرطة مقاطعة سوفولك رودني هاريسون الجمعة: "ريكس هيرمان شيطان يسير بيننا. حيوان مفترس دمر العائلات. لولا أعضاء فرقة العمل هذه، لكان في الشوارع اليوم".