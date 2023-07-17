لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) التابعة للأمم المتحدة من أن "الحرارة الشديدة" التي تجتاح حاليًا أجزاءً كبيرة من جنوب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط من المتوقع أن تشتد بحلول منتصف الأسبوع وأنه قد يتم تسجيل أرقام قياسية جديدة.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الاثنين، في بيان صحفي، إنه "من المتوقع أن تشتد الحرارة بحلول منتصف الأسبوع (19 يوليو/ تموز) في أجزاء من البحر المتوسط، بما في ذلك اليونان وتركيا".

حذّرت دائرة إدارة الطوارئ في وكالة كوبرنيكوس التابعة للاتحاد الأوروبي من خطر "شديد للغاية" من اندلاع حرائق في أجزاء من إسبانيا، في سردينيا وصقلية (إيطاليا) وأجزاء من اليونان في 17 يوليو/ تموز، على حد قولها.

كما أشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أنه "من المحتمل استمرار ذلك في أغسطس/ آب" المقبل.