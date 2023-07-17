أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت الحكومة الروسية، الإثنين، أنها لن تجدد التزامها باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، التي من المقرر أن تنتهي اليوم.

وتم التوصل للاتفاقية المذكورة بوساطة من تركيا والأمم المتحدة في يوليو/ تموز من عام 2022، وستنتهي رسميًا في الساعة 5 مساء الاثنين (منتصف الليل بالتوقيت المحلي في اسطنبول وكييف وموسكو)، وقد سمح الاتفاق لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها والإبحار بها عبر ممر آمن في البحر الأسود، إلى مضيق البوسفور التركي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ جزء اتفاقيات البحر الأسود المتعلقة بروسيا حتى الآن"، وتابع: "لذلك، تم إنهاء الاتفاقية وحالما تتحقق الالتزامات المتعلقة بالجانب الروسي، الجانب الروسي سيعود إلى تنفيذ هذه الاتفاقية على الفور".

وأبلغت الحكومة الروسية تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسميًا أنها ستسمح بانتهاء صلاحية الاتفاقية، حسبما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لوكالة الإعلام الرسمية (ريا نوفوستي)، الاثنين.

ونفى بيسكوف أن يكون قرار روسيا بالسماح بإلغاء الصفقة مرتبطًا بغارة أوكرانيا المزعومة على جسر القرم، الذي يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم المحتلة.

وقال بيسكوف: "هذان موضوعان منفصلان تماما"، وتابع: "حتى قبل الهجوم الإرهابي تم إعلان القرار من جانب الرئيس بوتين، وأكرر مجددا، عندما يتم تلبية الالتزامات المتعلقة بالجانب الروسي باتفاقيات البحر الأسود، ستعود روسيا فورا للالتزام بالصفقة".