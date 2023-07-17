مصدر أوكراني: جهاز أمننا وبحريتنا خلف الهجوم على جسر القرم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني (SBU) إن الهجوم على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، الليلة الماضية، كان عملية مشتركة بين إدارة أمن الدولة والقوات البحرية الأوكرانية.

وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهم لم يتلقوا إذنًا بالتحدث بشكل رسمي.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، الحكومة الأوكرانية بشن "هجوم" على الجسر الذي يربط بين البر الرئيسي الروسي وشبه جزيرة القرم المحتلة.

وكان قد أسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة ابنتهما أثناء سفرهم بالسيارة على الجسر.