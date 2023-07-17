أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف مقتل شخصين وإصابة ثالث في هجوم محتمل على جسر القرم الاثنين.

وقال غلادكوف إن فتاة أصيبت وقتل والداها أثناء سفرهم في السيارة التي تضررت على جسر القرم.

وأشار إلى أن العائلة من مقاطعة نوفوسكويسكي في بيلغورود، المحاذية لمنطقة خاركيف الأوكرانية، وقال إنه وجه السلطات المحلية بإخطار أقرباء الفتاة ووالديها.

وكشف غلادكوف أن الفتاة تُعاني من إصابات "متوسطة الخطورة" ووضعت تحت الرقابة الطبية، وأردف قائلا: "إذا كان ذلك ممكنًا، وعندما يسمح الأطباء بذلك، سننقلها إلينا على الفور في منطقة بيلغورود".

أردف: "أود أن أعبر عن خالص كلمات العزاء منا جميعًا، على الرغم من أنني أدرك أنه لا توجد كلمات يمكن أن تزيل ألم الخسارة، لكن سنحاول المساعدة بكل ما نستطيع".