أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أطلقت روسيا على مدار الليلة الماضية، 6 صواريخ كاليبر و36 درون من نوع "شاهد" على الأراضي الأوكرانية، وفقا لبيان صادر عن سلاح الجو الأوكراني، الثلاثاء.

وجاء في البيان: "دمر سلاح الجو الأوكراني ستة صواريخ من طراز Kalibrs و31 طائرة بدون طيار هجومية للعدو من نوع شاهد -136 / 131 وطائرة استطلاع بدون طيار".

وأردف سلاح الجو الأوكراني: "تم تدمير صواريخ كاليبر والغالبية العظمى من طائرات الكاميكازي بدون طيار في الجنوب، في أوديسا وميكولايف، في حين تم تدمير طائرات الاستطلاع في دونيتسك وخاركيف ودنيبروبتروفسك".

وقال سلاح الجو الأوكراني إن صواريخ كاليبر انطلقت من فرقاطة روسية في البحر الأسود، وإن طائرات شاهد بدون طيار انطلقت من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.