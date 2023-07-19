كيسنجر يلتقي وزير دفاع الصين الخاضع لعقوبات أمريكية.. وواشنطن تعلق

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الصينية، الثلاثاء، أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ومستشار الأمن القومي الأسبق، التقى بوزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، في بكين.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، في البيان، إن كيسنجر قال إنه في بكين "كصديق للصين"، وذكر أنه "يجب على الولايات المتحدة والصين القضاء على سوء التفاهم والتعايش السلمي وتجنب المواجهة"، وأضاف: "لقد أثبت التاريخ والممارسة مرارا وتكرارا أنه لا يمكن للولايات المتحدة ولا الصين التعامل مع الآخر كخصم ".

وبحسب البيان، حث وزير الدفاع الصيني، خلال اللقاء، الولايات المتحدة على اتخاذ "القرار الاستراتيجي الصحيح"، وأعرب عن أمله في أن تتمكن بلاده وأمريكا من العمل معا "لتعزيز العلاقة بين البلدين والجيشين".

يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات على لي شانغفو في عام 2018 لشرائه أسلحة روسية، بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز Su-35 ونظام صواريخ أرض-جو من طراز S-400.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر إن هنري كيسنجر التقى بوزير الدفاع الصيني بصفته "مواطنا عاديا"، وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن علم بأمر الاجتماع من لقاءاته الخاصة مع المسؤولين الصينيين في بكين الشهر الماضي.

وقال ميللر في إفادة بوزارة الخارجية: "كنا على علم بأن هنري كيسنجر كان مسافرا إلى الصين خلال الاجتماعات التي عقدها الوزير بلينكن عندما كنا في الصين، حيث ذكر المسؤولون الصينيون أنه كان يخطط للمجيء كما فعل عدة مرات على مر السنين كمواطن عادي ".

وأوضح ميللر أنه لم يكن على علم بأي محادثات مخطط لها مع كيسنجر ، "لكنني لن أتفاجأ إذا أطلع المسؤولين هنا في مرحلة ما على محادثاته"، وأضاف: "لقد فعل ذلك عدة مرات بالعقود الماضية".

وردا على سؤال عما إذا كان لقاء كيسنجر مع وزير الدفاع الخاضع لعقوبات أمريكية يمثل مشكلة، قال ميلر: "سنعارض أي شخص ينتهك عقوباتنا، لكنني لا أفهم أن الاجتماع ينتهك تلك العقوبات".

وأضاف: "في الواقع، قلنا إننا نعتقد أن وزير دفاعنا لويد أوستن يمكن أن يجتمع مع وزير الدفاع الصيني، وسيكون ذلك مناسبا".

يذكر أن الحكومة الصينية رفضت في وقت سابق الموافقة على عقد مثل هذا الاجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي.