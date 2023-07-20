(CNN)-- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي آدم هودج، الأربعاء، إن "روسيا قد تستهدف سفنا مدنية في البحر الأسود وتلقي باللوم على أوكرانيا"، وذلك بعد إعلان الكرملين الانسحاب من اتفاق الحبوب.

وأضاف هودج، في بيان، أن "روسيا زرعت ألغاما بحرية إضافية قرب الموانئ الأوكرانية".

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أي سفينة تبحر باتجاه ميناء أوكراني ستعتبرها "تحمل شحنة عسكرية محتملة".

وذكر هودج: "نعتقد أن هذا جهد منسق لتبرير أي هجمات ضد السفن المدنية في البحر الأسود وإلقاء اللوم على أوكرانيا في هذه الهجمات"، وأضاف: "في الأيام التي انقضت منذ انتهاء اتفاق الحبوب، استهدفت روسيا مدينة أوديسا الساحلية بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية الزراعية و 60 ألف طن من الحبوب".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن الهجمات على أوديسا هي "الأكبر منذ بدء الحرب"، واتهم روسيا بـ"محاولة استخدام الجوع كسلاح وزعزعة استقرار سوق الغذاء العالمي".

وانتهى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، في منتصف ليل الاثنين، وهو اتفاق توسط فيه تركيا والأمم المتحدة قبل عام، والذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية. وضمن الاتفاق ممرا آمنا للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى مضيق البوسفور التركي.