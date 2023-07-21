(CNN)-- قال وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، الخميس، إن روسيا ربما تستعد لعملية "علم كاذب" لمهاجمة سفينة في البحر الأسود، مكررا تحذيرا لمجلس الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف وليام بيرنز خلال منتدى آسبن للأمن: "نرى بعض الإشارات المقلقة للغاية للروس الذين يفكرون في القيام بنوع من عمليات العلم الكاذب، التي أبرزناها في الفترة التي سبقت الحرب أيضا- بعبارة أخرى، النظر في الطرق التي قد يشنون بها هجمات ضد الشحن في البحر الأسود، ثم محاولة إلقاء اللوم على الأوكرانيين"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

ومن جانبه، قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، الخميس، إن محاولات اتهام روسيا بالاستعداد لشن هجمات على السفن المدنية "محض افتراء"، لأن هذا "يتعارض تماما مع توجهاتنا".

وجاء تصريح أنتونوف ردا على سؤال صحفي حول تعليقات أدلى بها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي آدم هودغ، الأربعاء، والتي زعم فيها أن روسيا يمكن أن تستهدف السفن المدنية في البحر الأسود، وتلقي باللوم على أوكرانيا.

وقال هودغ أيضا إن روسيا زرعت ألغاما بحرية إضافية بالقرب من الموانئ الأوكرانية.

وأضاف أنتونوف: "محاولات إسناد التحضير لنوع من الهجمات على السفن المدنية إلى روسيا مجرد تلفيق". وقال في بيان نُشر عبر صفحة السفارة الروسية بفيسبوك: "ليس سرا أن الإدارة (الأمريكية) لا تخجل من أبشع الاستفزازات الإعلامية المعادية لروسيا".