فيديو مروع لاعتداء جنسي جماعي في الهند وسط أعمال عنف عرقية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يدين مقطع الفيديو الذي تظهر فيه امرأتان تجبرهما مجموعة من الرجال على المشي عاريتين في ولاية مانيبور الشمالية الشرقية.

(CNN)-- أثار مقطع فيديو يظهر امرأتين أجبرتا على المشي عاريتين في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند، غضبًا بعد تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع بزعيم البلاد، ناريندرا مودي، إلى كسر صمته بشأن الصراع الطائفي المستمر منذ شهور ويمزق الدولة.

ويُظهر الفيديو، الذي شاهدته شبكة CNN، امرأتين مرتعبتين تجبران على المشي عاريتين وسط حشد من الرجال ويبدو أن الفتاتين تعرضتا للتحرش والاعتداء الجنسي أثناء محاصرتهن من قبل حشد من الرجال الذين ظهر العديد منهم يلوحون بالعصي الطويلة.

يصور الفيديو حادثة وقعت في 4 مايو/ أيار، وفقًا لمنتدى زعماء القبائل الأصلية (ITLF) ، لكن الشرطة لم تقم بالاعتقالات إلا بعد أن تم تداول المشاهد على الإنترنت هذا الأسبوع، في حين وصفت شرطة مانيبور الحادث على تويتر بأنه "حالة اختطاف واغتصاب جماعي وقتل"، وذلك بتغريدة لها، الأربعاء.

وبرزت اللقطات المتداولة وسط أعمال عنف عرقية مستمرة في الولاية الواقعة شمال شرق الهند.

وتطرق رئيس الوزراء الهندي للوضع في الولاية لأول مرة، الخميس قائلا: "قلبي مليء بالحزن والغضب، إن حادثة مانيبور مخزية لأي مجتمع مدني"، مضيفا: "ما حدث لبنات مانيبور لا يمكن أن يغفر أبدًا.. القانون سيأخذ مجراه بكامل قوته".

ومع تزايد الغضب والاشمئزاز من الهجوم، وجهت المحكمة العليا في الهند، الخميس، الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية مانيبور لاتخاذ "خطوات فورية لمحاسبة الجناة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث".