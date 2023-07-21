قوارب سريعة تابعة لقوة الشرطة المالية الإيطالية وحرس السواحل الإيطالي في 7 يونيو/ حزيران 2023 في ميناء جزيرة لامبيدوزا، جنوب صقلية.

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— أعلنت الشرطة المالية الإيطالية، الخميس، أنها صادرت أكثر من 5.3 طن من الكوكايين، في كمية هي الأكبر على الإطلاق في إيطاليا، واعتقلت خمسة أشخاص.

وقالت الشرطة في بيان صحفي: "هذه أهم عملية مصادرة كوكايين على الإطلاق في إيطاليا، وواحدة من أهم مصادرة الكوكايين في العالم"، وأضافت أن أطنان المخدرات كانت ستزود السوق الوطنية بأكملها وستحقق عائدات بأكثر من 850 مليون يورو (حوالي 945 مليون دولار).

وقالت الشرطة إنه تم القاء القبض على خمسة أشخاص هم: إيطالي وتونسيان وفرنسي وألباني وتم ضبط قارب.

ووقعت العملية بالقرب من ساحل أغريجنتو، بصقلية.

وأضافت الشرطة أن العملية نُفذت باستخدام العديد من الوسائل الجوية والبحرية- الساحلية والبحرية، تحت إشراف مكتب المدعي العام- والمحققين الإيطاليين لمكافحة المافيا في باليرمو.

وقالت الشرطة في بيان صحفي: "مرة أخرى، تم تأكيد أن البحر المتوسط أحد أكثر أحواض العالم تضررا من الاتجار غير المشروع".