متهمة باستئجار قاتل لقتل رضيعها.. اعتقال أم بعمر 18 عاما بأمريكا

(CNN)-- ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أم تبلغ من العمر 18 عامًا، الثلاثاء، بعد مزاعم عن محاولتها توظيف قاتل محترف لقتل ابنها البالغ من العمر 3 سنوات، وفقًا للشرطة في ميامي.

وتم الإبلاغ عن الأم التي تدعى جازمين بايز بعد أن ملأت نموذجًا على موقع ساخر على الانترنت عن استئجار قتلة مصمم "لمنع الإغراءات المشروعة لارتكاب جرائم قتل"، وفقًا لإفادة شرطة ميامي.

قالت الشرطة إن الشخص الذي يدير الموقع تلقى طلب خدمة لقتل الضحية المقصودة، ابن بايز، وتواصل مع الشرطة التي تحققت من مصداقية المعلومات المقدمة.

وتواجه الأم تهمة التحريض على القتل من الدرجة الأولى ودرجة ثالثة باستخدام جهاز اتصالات للاستخدام غير القانوني، وفقًا لوثائق المحكمة التي تظهر أن بايز مثلت أمام المحكمة الأربعاء وحصلت على تمثيل قانوني من خلال مكتب الدفاع العام في ميامي.

وتواصلت شبكة CNN مع محامي بايز.