دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذّرت رابطة العالم الإسلامي، الخميس، مما وصفته بالأخطار التي تترتب على إثارة المشاعر الدينية وذلك في بيان يأتي بأعقاب "تدنيس" نسخة من القرآن خلال مظاهرة قرب السفارة العراقية في العاصمة السويدية، ستوكلهولم، الخميس.

وقالت الرابطة في بيان للأمانة العامة للرابطة نشرته وكالة الأنباء السعودية: "أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات جريمة تدنيس نسخة من القرآن الكريم التي ارتكبها متطرف في العاصمة السويدية ستوكهولم، في تكرار مشين واستفزازي لمشاعر المسلمين".

وتابعت: "الأمانة العامة للرابطة، نددت بهذه الممارسات العبثية النكراء التي تخالف كل الأعراف والمبادئ الدينية والإنسانية، وأعلن المجتمع السويدي مؤخرًا رفْضه لتلك الممارسات بكل وضوح، والتي تتم بكل أسف بموافقة رسمية بدعوى حرية التعبير، بينما هي في حقيقتها تسئ - في جملة إساءاتها - إلى المفهوم الحضاري والمنطقي للحريات، وفق مبادئها التي تنادي باحترام المقدس وعدم إثارة المشاعر نحوه بأي استفزاز تحت أي ذريعة".

وجددت الرابطة وفقا للبيان "التحذير من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، التي لا تخدم سوى أجندات التطرف".