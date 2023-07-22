زعيم بعمر 70 عاما وبمنصبه منذ العام 1985 يسعى لولاية جديدة

العالم
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زعيم بعمر 70 عاما وبمنصبه منذ العام 1985 يسعى لولاية جديدة
Credit: TANG CHHIN SOTHY/AFP via Getty Images

(CNN)-- يتطلع أحد القادة الأطول في فترة الحكم في العالم إلى تمديد حكمه بقبضة حديدية، وإجراء انتخابات أخرى دون منافسة ملموسة بينما يمهّد لخلافة محتملة لابنه.

رئيس وزراء كمبوديا، هون سين، البالغ من العمر 70 عامًا، يتولى السلطة منذ عام 1985 وخلف زعمي الكاميرون وغينيا الاستوائية فقط بمدة تولي الحكم.

ويتوجه الناخبون في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى صناديق الاقتراع، الأحد، لإجراء الانتخابات العامة السابعة في البلاد، لكن المراقبين يتوقعون القليل من المفاجآت.

ويشار إلى أن كمبوديا التي يبلغ عدد سكانها 16.5 مليون نسمة تشتهر بمعابدها المذهلة في أنغكور، ولكنها تشتهر أيضًا بتاريخها الحديث المضطرب عندما أطلق نظام "خمير" إبادة جماعية ضد شعبه، وهو حدث ترك العائلات بصدمات امتدت لأجيال بينما يظل الفقر والفساد متأصلين بالبلاد.

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