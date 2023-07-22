(CNN)-- بينما تشن القوات الروسية عملية دفاعية بشكل أساسي في جنوب أوكرانيا، فقد تبنت موقفًا أكثر هجومية في أماكن أخرى على طول خط المواجهة، وفقًا لآخر التطورات من جانب الجيش الأوكراني وقادة إقليميين ومدونين روس.

في منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا، على وجه الخصوص، يبدو أن القوات الروسية تجعل أوكرانيا في موقف ضعيف.

بالأمس، حاول العدو التقدم تقريبًا على طول خط الجبهة بالكامل (عبر منطقة لوغانسك). أوقف جيشنا هذه المحاولات. وقال أرتيم ليسهور، رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة، في تلغرام السبت، إن العدو يتكبد خسائر كبيرة في الأفراد والوسائل ولكنه يضغط كل يوم.

سجل ليسهور خمسة مواقع في لوهانسك حيث هاجمتها القوات الروسية مؤخرًا.

وذكّر متحدث باسم الجيش الأوكراني مشاهدي التلفزيون بأن روسيا جمعت 100 ألف جندي إلى الشرق من المنطقة الواقعة بين بلدتي ليمان وكوبيانسك. تقع المدن على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميلاً)، شمال باخموت على الجبهة الشرقية.

وقال المتحدث العسكري سيرهي تشيرفاتي: "على الرغم من أن الوضع معقد، إلا أنه تحت سيطرتنا".

وأضاف تشيرفاتي أن "العدو يتصرف وفق المخطط الكلاسيكي - إنهم يشنون قصفًا مدفعيًا وضربات جوية على مواقعنا إلى أقصى حد ممكن. وأشار تشيرفاتي إلى أنهم يحاولون بعد ذلك الهجوم بوحدات على مستوى وحدات مفارز... في محاولة لمهاجمة مواقعنا".

في سياق متصل، قال موقع التدوين العسكري الروسي (ريبار)، إن القوات الروسية حققت مكاسب إقليمية في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، واستولت على محطة للسكك الحديدية في قرية موفتشانوف ووسعت سيطرتها حول بلدة ليمان بيرشي القريبة.

لا يمكن لشبكة CNN أن تتحقق على الفور من مزاعم تحقيق مكاسب أو خسائر في ساحة المعركة من قبل أي من الجانبين، ولكن من الجدير بالذكر أن موقع رسم الخرائط DeepState يشير أيضًا إلى مكاسب روسية متواضعة في نفس المنطقة.

وفي الشرق أيضًا، تواصل القوات الأوكرانية جهودها للسيطرة على مناطق مرتفعة حول باخموت، لكن المكاسب صغيرة ويصعب الدفاع عنها، وفقًا للتقارير.

وذكر موقع "ريبار" أن الجيش الأوكراني "تمكن مرة أخرى من الحصول على موطئ قدم في المرتفعات" بالقرب من بلدة كليشيفكا، جنوب باخموت مباشرة. لكن الموقع الروسي أفاد أنه جاء "على حساب خسائر كبيرة".

وقال تشيرفاتي: "قوات الدفاع الأوكرانية تتخذ زمام المبادرة (حول باخموت)، والضغط على العدو، وتحرير الأراضي الأوكرانية مترًا بعد متر".