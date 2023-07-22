وصف بوتين بـ"المتشرد".. السلطات الروسية تحتجز قياديا انفصاليا سابقا

(CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، الجمعة، أن المدون العسكري الروسي المعروف والمسؤول السابق في "جمهورية دونيتسك الشعبية" الانفصالية المعلنة من جانب واحد، إيغور جيركين، يخضع للاحتجاز حتى 18 سبتمبر/ أيلول.

وكان جيركين، الذي يطلق عليه أيضا الاسم الحركي إيغور ستريلكوف، انتقد علنا الجيش الروسي في أوكرانيا وحتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، ووصفه بـ"المتشرد الوضيع الجبان".

وطلب إيغور جيركين من القاضي في محكمة منطقة مشانسكي في موسكو، الذي أمر باحتجازه، بأن يضعه رهن الإقامة الجبرية، لأنه "يعاني من مرض في القلب، وليس هناك خطرا بشأن هروبه".

وذكر في بيان للمحكمة: "تم تشخيص إصابتي، مؤخرا، بالذبحة الصدرية من الدرجة الثانية، وللأسف لم أتمكن من الحصول على أي شهادات طبية لكني أتناول الأدوية اللازمة يوميا، لذلك، بطبيعة الحال، أود أن أطلب أن يتم وضعي رهن الإقامة الجبرية "، وأضاف أنه "لا يمكنه الفرار إلى الخارج".

وذكرت وسائل إعلام روسية أن النيابة طلبت حبس إيغور جيركين خشية هروبه، قائلة إنه "يمثل خطرا"، مشيرة إلى صلاته بوكالات إنفاذ القانون.

وفي المقابل، قال جيركين: "تصريح المحقق بأنني أستطيع الاختباء في الخارج سخيف بصراحة، أنا مطلوب من قبل الإنتربول في معظم دول العالم، وأصدرت محكمة لاهاي حكما ضدي بالسجن المؤبد عن جريمة لم أرتكبها".

وأضاف: "لن أختبئ بأي حال من الأحوال من التحقيق وأنا مستعد للدفاع عن حقوقي في المحكمة، وأطلب من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار أنني أعيش بشكل دائم في موسكو منذ 9 سنوات، ولم أختفي أبدا عن جهاز الأمن الفيدرالي أو وكالات إنفاذ القانون الأخرى".